Врач рассказал, как открыть игристое вино и не выбить себе глаз

Фото: depositphotos/Elisanth
Бутылку игристого вина нужно охладить, чтобы снизить риск того, что пробка "выстрелит" в неизвестном направлении и травмирует окружающих. Об этом рассказал врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Михаил Клюкин.
"Постарайтесь не трясти бутылку при транспортировке и во время открытия. "Укутайте" бутылку полотенцем или плотной салфеткой. Это нужно сделать, чтобы образовался конденсат после охлаждения, это не даст пробке улететь в неизвестном направлении и травмировать вас или окружающих", – приводит слова Клюкина Агентство "Москва".
Специалист подчеркнул, что в охлажденной бутылке игристого меньше сопротивления газа. Бутылку, по его словам, желательно охладить до 6–8 градусов, прежде чем открывать.
Клюкин посоветовал расположить бутылку под углом 45 градусов и не направлять ее в сторону людей. Он отметил, что желательно постараться сделать так, чтобы пробка вообще не вылетела.
Врач подчеркнул, что горлышко бутылки можно накрыть полотенцем, чтобы пробка осталась в ткани. Также можно оставить проволоку.
"Начинайте плавно поворачивать бутылку, постепенно вытягивая пробку. В какой-то момент давление внутри бутылки начнет выталкивать пробку, подденьте ее и аккуратно вытащите", – добавил он.
Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о правильном выборе закуски к игристому вину. По его словам, лучше всего пить игристое вино с нежирной рыбой или птицей, а также с сыром, овощами и фруктами. Кроме того, эти продукты лучше всего подходят для ночных торжеств, легко усваиваются и не способствуют набору веса. Продуктами, которые в сочетании с вином оказывают самый тяжелый эффект на организм, являются маскарпоне, сливочное масло и майонез.
Москва 24 рассказала, подорожает ли шампанское перед Новым годом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: