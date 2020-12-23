Врач рассказал, как открыть игристое вино и не выбить себе глаз

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Бутылку игристого вина нужно охладить, чтобы снизить риск того, что пробка "выстрелит" в неизвестном направлении и травмирует окружающих. Об этом рассказал врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Михаил Клюкин.

"Постарайтесь не трясти бутылку при транспортировке и во время открытия. "Укутайте" бутылку полотенцем или плотной салфеткой. Это нужно сделать, чтобы образовался конденсат после охлаждения, это не даст пробке улететь в неизвестном направлении и травмировать вас или окружающих", – приводит слова Клюкина Агентство "Москва".

Специалист подчеркнул, что в охлажденной бутылке игристого меньше сопротивления газа. Бутылку, по его словам, желательно охладить до 6–8 градусов, прежде чем открывать.

Клюкин посоветовал расположить бутылку под углом 45 градусов и не направлять ее в сторону людей. Он отметил, что желательно постараться сделать так, чтобы пробка вообще не вылетела.

Врач подчеркнул, что горлышко бутылки можно накрыть полотенцем, чтобы пробка осталась в ткани. Также можно оставить проволоку.

"Начинайте плавно поворачивать бутылку, постепенно вытягивая пробку. В какой-то момент давление внутри бутылки начнет выталкивать пробку, подденьте ее и аккуратно вытащите", – добавил он.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о правильном выборе закуски к игристому вину. По его словам, лучше всего пить игристое вино с нежирной рыбой или птицей, а также с сыром, овощами и фруктами. Кроме того, эти продукты лучше всего подходят для ночных торжеств, легко усваиваются и не способствуют набору веса. Продуктами, которые в сочетании с вином оказывают самый тяжелый эффект на организм, являются маскарпоне, сливочное масло и майонез.