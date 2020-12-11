Эксперты рассказали, как сэкономить на продуктах для новогоднего стола

Средняя стоимость традиционного новогоднего блюда – салата оливье – в этом году составила 357 рублей, что на 8,5% больше, чем в 2019 году, рассказали эксперты. Расчет производился для классического рецепта с колбасой, исходя из порции на четырех человек. В магазинах оливье на развес можно купить по среднему чеку в 132 рубля за порцию. Разбираемся, как подготовить праздничный стол с разумной экономией.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Индекс оливье

Согласно результатам исследования крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", стоимость оливье в России в ноябре и декабре 2020 года составила 357 рублей. Цена салата выше по сравнению с прошлым годом на 28 рублей (на 8,5%). При этом средний чек покупки готового салата в магазине составил 132 рубля, что на 6% выше, чем в 2019 году.

Расчет индекса произведен на основе классической версии салата с вареной колбасой: 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, пять куриных яиц, 300 граммов вареной колбасы, 100 граммов репчатого лука, 400 граммов консервированного зеленого горошка, 400 граммов маринованных огурцов, 200 граммов майонеза, 30 граммов укропа или петрушки.



Вместе с тем, по данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз", индекс оливье в среднем по стране увеличился на 1% и составил 312,37 рубля. В прошлом году аналогичная порция блюда для семьи из четырех человек обходилась в 309,178 рубля.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать красную икру для новогоднего стола. Специалисты советуют внимательно изучать этикетку: на ней должно быть указано название рыбы, дата изготовления и фасовки. Также эксперты рекомендуют не приобретать икру с пищевой добавкой Е-239.

Крышка банки с икрой не должна проминаться или быть вздутой, а икринки должны быть мелкими, однородными, рассыпчатыми и цельными, без пленок и трещинок. При помещении в горячую воду натуральный продукт немного побелеет и опустится на дно, а искусственный – растворится, окрасив воду.



Москвичам рассказали, как правильно выбрать красную икру

Как сэкономить на продуктах к праздничному столу?

Президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов рассказал Москве 24, что главная возможность сэкономить на продуктах – это мониторинг акций в магазинах, особенно в приложениях и на интернет-сайтах компаний.

"Тем более сейчас есть различные агрегаторы, которые собирают информацию об акциях в тех или иных магазинах. Соответственно, можно составить список продуктов и посмотреть, где на продукцию есть, например, акции. Потом пройтись по магазинам и купить ее", – пояснил эксперт.





Андрей Карпов президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Магазин формирует акционный товар как трафикообразующий, ради которого человек приходит, а потом покупает сопутствующие товары. Если человек не будет делать покупки спонтанно, то у него есть реальные возможности сэкономить.

Подобной тактике, по его словам, нужно придерживаться и при выборе алкогольных напитков на новогодний стол. Самый верный способ сэкономить – отказаться от большого количества спиртного, хотя некоторые соки, бывает, стоят также, как бутылка вина, считает Карпов. Собеседник Москвы 24 также отметил, что перед Новым годом нет особого смысла покупать продукты впрок.

"Мясо, например, точно нет смысла, потому что собственный объем производства курицы и свинины у нас превышает 100%, с говядиной чуть похуже. Но даже если говядина будет дорогой, то можно купить более дешевую курицу или чуть подороже свинину. Выбор и конкуренция на рынке достаточно большие", – подчеркнул он.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эксперт добавил, что, покупая товары для новогоднего стола заранее, можно сэкономить много времени на походы в магазин. По его мнению, за покупками лучше ехать за два-три дня до праздников в утреннее или в ночное время, если магазин работает допоздна.





Андрей Карпов президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла А 31 декабря можно только дешевле купить елку, новогодние украшения и игрушки. Бывает, что под Новый год вообще можно бесплатно елку получить на развалах, если продавцы не успели их вовремя распродать.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что для экономии денег в этом году можно купить только ту продукцию, которая традиционно "используется для создания праздничной атмосферы".

"Смотрим на акции по разным сетям, вылавливаем товары-маяки на Новый год: игристое вино, икру, мандарины. Но впрок брать ничего не стоит, кроме экзотических продуктов для создания блюда, так как начиная с 25 декабря они могут исчезнуть с прилавков", – пояснил собеседник Москвы 24.

Янин также посоветовал обратиться к сервисам онлайн-доставки продуктов из магазинов, однако в этом году в их работе могут наблюдаться перебои.





Дмитрий Янин председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Такого пика спроса, как будет в этот Новый год, компании доставки еще не переживали. Я думаю, что не все справятся с возросшим числом заказов, поэтому надо делать на это поправку.

Эксперт также считает, что не следует откладывать покупки на последние дни, поскольку большинство россиян встретят праздники в своих регионах. В связи с этим в супермаркетах могут быть большие очереди, резюмировал Янин.