Эксперт рассказал, как сэкономить на новогоднем столе

Эксперты предупреждают, что к Новому году продукты в магазинах могут ощутимо подорожать. Наибольший рост цен ожидается у красной икры, алкоголя, хлеба и рыбы. Разбираемся, во сколько обойдется новогодний стол россиянам в текущем году и можно ли на нем сэкономить.



Накопить на застолье

В 2019 году, по данным Росстата, стоимость среднего праздничного меню на семью из четырех взрослых и одного ребенка составила 6 430,8 рубля. Тогда корзина в среднем подорожала на 2,74%. Больше всего выросли в цене сливочное масло (на 11,17%), апельсины (10,87%) и сыры сычужные – твердые и мягкие (10,36%).

В интервью "Московскому комсомольцу" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев спрогнозировал, что в этом году рост чека будет куда существеннее.





Михаил Дорофеев председатель правления КПК "Обновление" Главной причиной, которая позволяет розничным сетям и поставщикам продуктов пересматривать ценники вверх, выступает желание большинства россиян устроить себе хороший новогодний праздник. Для большинства пословица "Как встретишь Новый год, так его и проведешь" не пустой звук, чем продавцы и пользуются.

Исполнительный директор Инвестиционно-аграрного фонда Марина Строгая заявила, что стоимость праздничного стола в этом году может быть выше прошлогодней на 20–25%. По ее словам, локомотивами роста станут алкоголь и деликатесы. В первом случае из-за того, что с 2021 года повышаются акцизы, а торговые сети увеличат праздничную наценку, во втором – из-за импортного происхождения.

Руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова спрогнозировала взлет цен на красную икру. Если обычно угощение к Новому году дорожает на 10–15%, то в этот раз стоимость может увеличиться на 40%, полагает специалист.

Всему виной неутешительная ситуация по вылову тихоокеанского лосося. Изначально планировалось добыть 240 тысяч тонн, но удалось заготовить только 180.

"В этом году рыболовы столкнулись с очень низким выловом, и это почему-то не предсказали, хотя в последние десять лет прогнозы были достаточно точными", – сказала Кирова.

Свою оценку дал и директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Он заявил, что в ближайшее время в России могут подняться цены на макароны. Это связано с дорожающей продовольственной пшеницей. Востриков отметил, что рост стоимости культур, которые идут на корм скоту, может отразиться и на стоимости мяса и молока.

А о взлете цен на рыбу предупредил основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько. Такая ситуация, по его словам, сложилась из-за того, что 80% улова с Дальнего Востока отправляют в Азию. Предотвратить рост цен могло бы ограничение экспорта рыбных продуктов за границу, считает эксперт.



Цены сдержат?

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин в разговор с Москвой 24 усомнился в возможности резкого роста цен.

"Самостоятельно торговые сети цены просто так поднимать не будут. Нет такого, мол, Новый год, давайте повысим, все равно возьмут. Да не возьмут, потому что конкуренция между торговыми сетями крайне высокая. Да и финансовые ресурсы в связи с экономической ситуацией у населения ограничены. Поэтому торговые сети стараются, наоборот, снижать цены", – отметил Ионкин.

Эксперт добавил, что к Новому году дефицита товаров на полках магазинов не ожидается.

"Вспомните историю весны этого года, когда возник ажиотажный спрос на продукты длительного срока хранения. Тем не менее сети и поставщики справились с ситуацией. Поэтому не думаю, что дефицит каких-то товаров случится на полках магазинов к Новому году", – считает заместитель исполнительного директора АКОРТ.

В свою очередь, президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов в беседе с Москвой 24 заявил, что подорожание, пусть и не резкое, все же прогнозируется.

"Объективно будет сравнивать цены декабря 2020 года с декабрем 2019 года. Если брать эти показатели, то далеко не факт, что в среднем подорожание достигнет 40%. Оно будет меньше. Подорожание в 40% возможно только в отдельных категориях товаров, есть в целом мировые колебания, например на сахар, растительное масло, муку. Это рыночная мировая конъюнктура, которая тоже оказывает влияние на цены", – считает Карпов.





Андрей Карпов президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла В среднем, на мой взгляд, продукты к Новому году подорожают на 15%. Такой взлет происходит не всегда, это особенность этого года с учетом падения курса рубля.

Эксперт подчеркнул, что в резком увеличении цен не заинтересованы сами торговые сети.

"Они зарабатывают на обороте, а не на одном конкретном покупателе. Поэтому сетям важно, чтобы к ним приходило как можно больше людей. Соответственно, нужно сделать цены привлекательнее, чем у конкурентов, это обеспечит более высокий покупательский поток. Поэтому каждая сеть выстраивает отношения с поставщиком так, чтобы их цены были самыми лучшими. Кто поднял цены, тот потерял покупателя. Поэтому каждая сеть старается оттянуть момент повышения", – заявил Карпов.

Сэкономить на новогоднем столе можно за счет специальных предложений в разных магазинах, советует президент РАЭРР.

"Акции отличаются от магазина к магазину, и есть определенные группы продовольственных товаров, которые в разных сетях идут дешевле. Есть приложения, которые собирают такого рода скидки вместе, и покупатель может выгоднее приобрести товары, просто переходя от магазина к магазину и делая покупки по составленному заранее списку", – говорит Карпов.

В последние годы доля акционной продукции в обороте очень сильно увеличивается, добавил эксперт. Это говорит о том, что покупатели все чаще ориентируются на товары по специальным предложениям.