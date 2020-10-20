Цены на подсолнечное масло в России установили рекорд

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Цены на сырое подсолнечное масло в России резко выросли, говорится в материалах аналитического центра "Совэкон".

Так, средние котировки укрепились до рекордного уровня в 74 175 рублей за тонну. Подсолнечник подорожал до 30,875 тысячи рублей за тонну, а масло – до 960 долларов за тонну.

По словам экспертов, основная причина роста цен – скачок экспортных цен, передает "Интерфакс".

"Совэкон" отмечает, что некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении. Однако в итоге многие начали активно поднимать цены.

Аналитики ожидают "сохранения повышательной динамики на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок со стороны маслозаводов".

Сдерживающим фактором являются укрепление рубля, а также снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла.

Росстат ранее сообщил, что в сентябре выросли цены на сахар, сосиски, хлеб и булочки из пшеничной муки, а также горох, фасоль, овощные консервы, печенье, кофе и икру лососевых рыб.