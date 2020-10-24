Россиянам рассказали о продуктах, которые могут подорожать к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков рассказал "Вечерней Москве", что в ближайшее время в стране могут увеличиться цены на макароны. По его словам, это связано с дорожающей продовольственной пшеницей. Рост стоимости культур, идущих на корм скоту, может также сказаться на ценах на мясо и молоко, считает эксперт.

Кроме того, подорожание может коснуться и рыбных продуктов. По мнению основателя сети рыбных магазинов Алексея Рудько, российским производителям проще продавать рыбу за границу "с корабля", минуя складские и логистические проблемы.

"Процентов 80 улова с Дальнего Востока отправляют в Азию – креветки, рыбу, причем высокого качества", – рассказал он.

Эксперт считает, что предотвратить рост цен могло бы ограничение экспорта данной продукции за границу. По мнению Рудько, такая мера позволила бы насытить российский рынок.

Ранее специалисты прогнозировали, что в ближайшие месяцы в России произойдет рост цен на картофель, икру, яблоки, хлеб, рыбу, подсолнечное масло и мороженое. По их мнению, причиной тому могут служить погодные условия.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк заявил, что стоимость икры и рыбы уже поднялась из-за плохой путины лососевых на Дальнем Востоке.