Эксперты назвали товары, которые могут подорожать в России осенью

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы в России произойдет рост цен на картофель, икру, яблоки, хлеб, рыбу, подсолнечное масло и мороженое, сообщает "Газета.ру". По мнению специалистов, причиной тому могут служить погодные условия.
Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк заявил, что стоимость икры и рыбы уже поднялась из-за плохой путины лососевых на Дальнем Востоке.
"К концу года цены на дальневосточную красную рыбу и икру будут намного выше. Они уже взлетели на 30–50% по некоторым позициям", – отметил он.
Эксперты ожидают, что из-за плохого урожая в 2019 году цены на хлеб и муку увеличатся на 6,5–7%. А картофель, по их прогнозам, станет дороже на 20%. На это повлияла засуха на полях Сибири, Урала, Алтая и Ставрополя, утверждают специалисты. Кроме того, они уточнили, что весенние заморозки погубили около 85% яблок.
Ранее эксперты прогнозировали, что годовая инфляция в России в сентябре составит 3,6%, а к концу года ускорится до 3,7%. Большинство аналитиков считает, что заметных колебаний цен не будет. Основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени, по их словам, будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
Росрыболовство не ожидает дефицита рыбы и красной икры
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