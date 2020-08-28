В России могут вырасти цены на мороженое – СМИ

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В России в 2021 году могут существенно вырасти цены на мороженое, если будет введена обязательная маркировка продукта, сообщает газета "Известия".

В материале говорится, что нововведение будет распространяться именно на продукты весом до 100 граммов. Отмечается, что представители отрасли в лице компании "Юнилевер" обратились к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой исключить этот параметр, так как большая часть продукции попадает именно в эту категорию.

"Идентификация продукции потребует от компании единовременных капитальных затрат и инвестиций на уровне не менее 1,2 миллиарда рублей в первый год внедрения. А также 0,3 миллиарда рублей ежегодно", – сообщила гендиректор компании "Юнилевер" Регина Кузьмина, добавив, что это приведет к прямым убыткам.

Издание со ссылкой на опрошенных экспертов также уточняет, что обязательная маркировка может негативно сказаться и на ассортименте, маленькие региональные производители будут вынуждены уйти с рынка, а цены на продукт вырастут минимум на 10–15%.

В Минпромторге указали, что работают над введением маркировки совместно с представителями бизнеса и это позволяет обеспечить плавный и комфортный переход.

Ранее стало известно, что экспорт московского мороженого с начала 2020 года увеличился на 35 процентов и составил 12,76 миллиона долларов. Уточняется, что по сравнению с показателями за этот же период в прошлом году объемы экспорта выросли до 11,18 тысячи тонн (на 23,7 процента).

В прошлом году странами – лидерами по экспорту мороженого были Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды и Италия. Россия же, поднявшись на пять позиций, заняла 16-е место. Кроме этого, развитию международных отношений производителей из Москвы способствует центр "Моспром". Он выводит столицу на международные выставки, подбирает байеров, а также детально изучает конкурентные преимущества продукции для проведения предпродажных мероприятий.

