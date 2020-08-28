В России могут вырасти цены на мороженое – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России в 2021 году могут существенно вырасти цены на мороженое, если будет введена обязательная маркировка продукта, сообщает газета "Известия".
В материале говорится, что нововведение будет распространяться именно на продукты весом до 100 граммов. Отмечается, что представители отрасли в лице компании "Юнилевер" обратились к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой исключить этот параметр, так как большая часть продукции попадает именно в эту категорию.
"Идентификация продукции потребует от компании единовременных капитальных затрат и инвестиций на уровне не менее 1,2 миллиарда рублей в первый год внедрения. А также 0,3 миллиарда рублей ежегодно", – сообщила гендиректор компании "Юнилевер" Регина Кузьмина, добавив, что это приведет к прямым убыткам.
Издание со ссылкой на опрошенных экспертов также уточняет, что обязательная маркировка может негативно сказаться и на ассортименте, маленькие региональные производители будут вынуждены уйти с рынка, а цены на продукт вырастут минимум на 10–15%.
В Минпромторге указали, что работают над введением маркировки совместно с представителями бизнеса и это позволяет обеспечить плавный и комфортный переход.
Ранее стало известно, что экспорт московского мороженого с начала 2020 года увеличился на 35 процентов и составил 12,76 миллиона долларов. Уточняется, что по сравнению с показателями за этот же период в прошлом году объемы экспорта выросли до 11,18 тысячи тонн (на 23,7 процента).
В прошлом году странами – лидерами по экспорту мороженого были Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды и Италия. Россия же, поднявшись на пять позиций, заняла 16-е место. Кроме этого, развитию международных отношений производителей из Москвы способствует центр "Моспром". Он выводит столицу на международные выставки, подбирает байеров, а также детально изучает конкурентные преимущества продукции для проведения предпродажных мероприятий.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: