Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дистрибуторы электроники и аналитики прогнозируют рост цен на компьютерную технику уже осенью, сообщает газета "Известия".

По словам экспертов, на рост повлияет увеличившийся спрос и снижение курса рубля. Уже сейчас можно заметить дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК.

Данные маркетплейса Price.ru гласят, что в первом полугодии текущего года самые популярные моноблоки выросли в цене на 28% относительно того же периода прошлого года. Интерес к компьютерной технике вырос на 70%.

По данным "М.Видео-Эльдорадо", в первом полугодии в стране было реализовано 370 тысяч ПК на сумму 10 миллиардов рублей. Это на 7% больше в штучном выражении и на 5% меньше в денежном относительно прошлого года. Дело в том, что покупатели чаще выбирали модели из базового ценового сегмента стоимостью до 25 тысяч рублей, пояснили в компании.

Специалисты считают, что большое влияние на такую динамику цен оказала пандемия. Многие были переведены на удаленную работу или дистанционное обучение, что повысило спрос на компьютеры.

Директор дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Merlion Татьяна Скокова считает, что повышенный спрос сохранится минимум до января – февраля 2021 года.

Пока вендоры полностью не смогли удовлетворить возросший спрос из-за проблем, связанных с производством, считает руководитель направления "Ноутбуки и ПК" компании "Марвел-Дистрибуция" Андрей Латышев.

"Розница, дистрибуторы и вендоры стараются смягчить повышение в стремлении не потерять темпы продаж. Новое подорожание началось в июле, в России этот товар появится осенью, тогда мы увидим новый скачок цен", – отметил он.

Он также отметил, что в сентябре может подорожать российская техника из-за роста цен на зарубежные комплектующие.

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