В Роскачестве рассказали, как продлить работу ноутбука

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Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как ускорить работу ноутбука. Материал приводится на сайте организации.

В частности, эксперт обратил внимание на работу жесткого диска. Он призвал бережно обращаться с ним, а также не перегревать и не ронять его. Также Куканов предложил использовать более современные, быстрые и нечувствительные к внешним факторам SSD-накопители.

Эксперт отметил, что быстродействие компьютера не зависит от большого количества папок с тяжелым содержимым на рабочем столе. Исключением является ситуация, при которой жесткий диск, на котором стоит операционная система, заполнен на 90%.

"Старайтесь оставлять свободными 15-30% диска, на котором установлена операционная система. Зачастую проблема медленной работы ноутбука решается простым добавлением еще одного модуля оперативной памяти или "уборкой" на переполненном жестком диске, на котором стоит ОС", – рассказал Куканов.

Что касается процессоров, то эксперт заявил, что они не могут "замедляться" в зависимости от срока службы. Чаще всего производительность становится хуже в связи с усложнением программ и операционной системы. По словам Куканова, в случае столкновения с такой проблемой ноутбук необходимо модифицировать. Также он предлагает почистить внутренний корпус от пыли, которая может оказывать негативный эффект на производительности процессора.

Помимо этого, пользователи часто сталкиваются с проблемами после обновления операционной системы. Они думают, что именно новая версия программы виновата в сбоях, однако, по словам Куканова, это не так. Он отметил, что проблемы могут возникать либо вследствие временных сбоев, либо от нехватки производительности ноутбука для работы с современными программами.

Не лишним будет, по словам эксперта, провести самодиагностику компьютера. Так, тройное нажатие клавиш Ctrl, Alt и Del выведет пользователя в диспетчер задач, который поможет разобраться в том, какие программы задействуют большее количество оперативной памяти и усилий процессора. Кроме того, Куканов призывает проверить ноутбук на предмет вирусов, а также закрывать неиспользуемые процессы и файлы.

Также эксперт рассказал о вреде постоянной работы ноутбука. Он сообщил, что в таком случае остаточные процессы, которые пользователь считает закрытыми, негативно влияют на производительности работы. В связи с этим компьютер стоит перезагружать хотя бы пару раз в неделю.

"Если вас раздражает длительный процесс старта системы, отключение программ запуска должно помочь с этим. В Windows 10 найдите "Автозапуск приложений" в меню "Пуск", чтобы увидеть, какие программы пытаются запускаться сразу после загрузки компьютера, и отключите те, которые вам не нужны", – отметил Куканов.

Эксперт призывает не выбрасывать старый ноутбук, а попробовать реанимировать его с помощью приведенных методов. Если же потребитель уже решил приобрести новую технику, то Куканов предлагает обратить внимание на сервисы по утилизации старой техники.

"Помните, что ноутбуки состоят из пластика и других долго разлагающихся сплавов – их нельзя выбрасывать в мусорный ящик. Кроме того, ноутбуки содержат вещества, которые токсичны и опасны для окружающей среды и здоровья", – заключил Куканов.

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