Роскачество рассказало, как правильно выбрать арбуз

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Специалисты Роскачества подготовили рекомендации по выбору спелого и вкусного арбуза. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты рекомендуют, в первую очередь, обратить внимание на звук, который производится при постукивании плода.

"Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними – гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук – арбуз перезрел, если слишком звонкий – недозрел", – объясняется в материалах Роскачества.

Что касается внешних факторов, то стоит обратить внимание на свежесть и целостность ягоды. "Глянцевая" корка может указывать на то, что арбуз недозрел.

В то же время, высохший хвостик не может считаться стопроцентным признаком вкуса. Как правило, это просто показатель того, что арбуз созрел, но такой же эффект может быть достигнут в процессе транспортировки недозрелого плода.

Дополнительный показатель готовности арбуза для употребления – земляное пятно – на той стороне, на которой лежал плод в процессе созревания.

"Пятно должно быть ярко-желтого цвета – чем ярче, тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя. Земляное пятно должно быть только одно", – объясняют специалисты.

Непоказательным в Роскачестве назвали метод сдавливания арбуза. Характерный треск производится всего один раз, и чаще всего случается во время транспортировки.

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