Роскачество рассказало, как правильно выбрать арбуз

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Специалисты Роскачества подготовили рекомендации по выбору спелого и вкусного арбуза. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперты рекомендуют, в первую очередь, обратить внимание на звук, который производится при постукивании плода.
"Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними – гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук – арбуз перезрел, если слишком звонкий – недозрел", – объясняется в материалах Роскачества.
Что касается внешних факторов, то стоит обратить внимание на свежесть и целостность ягоды. "Глянцевая" корка может указывать на то, что арбуз недозрел.
В то же время, высохший хвостик не может считаться стопроцентным признаком вкуса. Как правило, это просто показатель того, что арбуз созрел, но такой же эффект может быть достигнут в процессе транспортировки недозрелого плода.
Дополнительный показатель готовности арбуза для употребления – земляное пятно – на той стороне, на которой лежал плод в процессе созревания.
"Пятно должно быть ярко-желтого цвета – чем ярче, тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя. Земляное пятно должно быть только одно", – объясняют специалисты.
Непоказательным в Роскачестве назвали метод сдавливания арбуза. Характерный треск производится всего один раз, и чаще всего случается во время транспортировки.
С 3 августа в Москве открылись бахчевые развалы. Всего официальных точек 240, они расположены в разных районах столицы. Наибольшее число развалов организовали в Южном и Юго-Восточном административных округах города.
Официальные площадки отличаются стендами с распечатанными режимом работы и ценами на товары. Дополнительно на стойке размещены разрешительные документы – сертификаты на продукцию и жалобная книга.
Москвичам рассказали, как выбрать сочный и полезный арбуз
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: