Диетолог рекомендовала не злоупотреблять экзотическими сортами арбузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендовала не злоупотреблять экзотическими сортами арбузов из-за высокого содержания сахара. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В арбузе с красной мякотью содержится большое количество ликопина, каротиноидного пигмента, являющегося антиоксидантом, а в арбузе с желтой мякотью его намного меньше. В желтых арбузах содержание сахара выше, чем в красных, а в белых выше, чем в желтых", – отметила диетолог.

Специалист рассказала, что арбуз способен утолить жажду и насыщен различными полезными для организма витаминами. При этом, по ее словам, в день можно съедать не более 400–500 граммов арбуза. В случае превышения нормы могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом и обменом веществ, уточнила Стародубова.

Она подчеркнула, что перед покупкой арбуза следует тщательно осмотреть его внешний вид, чтобы исключить возможные дефекты, а также сделать акцент на условиях хранения и других параметрах, характеризующих качество и безопасность.

Ранее врач-диетолог Ольга Григорьян рассказала, что чрезмерное употребление арбузов грозит прибавкой в весе. Специалист подчеркнула, что это возможно в том случае, если есть в день более 1,5 килограмма арбуза. Врач подчеркнула, что с осторожностью стоит есть ягоду людям с атеросклерозом, диабетом и аллергическими заболеваниями.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее сообщил, что в Москве бахчевые развалы начнут работать 3 августа. В прошлом году в столице работало около 230 бахчевых развалов. В инспекции по качеству питания напомнили, что приобретением арбузов и дынь лучше заниматься в проверенных местах.

