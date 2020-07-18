Москвичам рассказали, когда лучше покупать арбузы и дыни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Арбузы и дыни лучше не покупать до августа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на специалиста инспекции по качеству питания Екатерину Чердакову.
Она отметила, что бахчевые культуры можно приобрести в магазинах на протяжении всего года. Однако, по ее словам, лучше их покупать именно в августе, когда у них наступает сезон.
"Конечно, арбузы и дыни лежат на прилавках круглый год, да и сегодня их все больше в магазинах и на рынках, но если вы хотите порадовать себя и близких самыми сочными и сладкими арбузами и дынями, то повремените с покупкой до августа", – отметила Чердакова.
Она добавила, что приобретением арбузов и дынь лучше заниматься в проверенных местах. К ним относятся специально оборудованные точки продажи, магазины или рынки. Кроме того, Чердакова посоветовала обратить внимание, не лежат ли арбузы и дыни на земле и на полу.
"У продавца всегда можно запросить документы, подтверждающие безопасность продукции (декларацию о соответствии)", – сообщила Чердакова.
Она также дала рекомендации по выбору арбузов и дынь. Она отметила, что зрелый арбуз должен иметь блестящую поверхность с ярко выраженным рисунком коры. Кроме того, его отличает усохший усик и плодоножка. Зрелый арбуз, по ее словам, при ударе ладонью должен вибрировать, а при ударе согнутым пальцем – издавать умеренно глухой звук.
Дыни же, по словам Чердакова, будучи зрелыми, выделяют ярко выраженный аромат. Кроме того, в спелом плоде семена легко отделяются от мякоти.
"Проверить арбузы и дыни на наличие нитратов самостоятельно невозможно – это делается исключительно лабораторным путем. Поэтому покупать арбузы и дыни лучше в местах, имеющих соответствующее разрешение на торговлю. Хранить разрезанные арбузы и дыни необходимо в холодильнике не более 12 часов", – подчеркнула Чердакова.
Кроме того, специалист рассказал, что можно приготовить из арбуза и дыни. Что касается первого, то он отлично пойдет на смузи, безалкогольную сангрию и различные виды салатов. Кроме того, Чердакова дала рецепт прошутто с дыней.
"Необычная закуска для всей семьи - прошутто с дыней: нарежьте тонко ветчину, дыню очистите от коры, оберните кусочки дыни ветчиной, выложите на застеленное рукколой блюдо, сбрызните оливковым маслом и бальзамическим соусом", – сообщила Чердакова.
Ранее Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург дал рекомендации по употреблению арбузов. Он отметил, что россияне часто злоупотребляют этой ягодой. В частности, Гинзбург посоветовал есть арбуз небольшими порциями и с перерывом.
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