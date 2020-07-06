Врач рассказал, кому не стоит есть арбузы

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Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал Москве 24 о том, в каких количествах и как часто можно есть арбуз. По его мнению, в нашей стране люди зачастую злоупотребляют этой ягодой.

"Мы едим, конечно, слишком много арбуза. Потому что обычно такие фруктозосодержащие продукты стоит употреблять порядка 300–400 граммов в день", – считает диетолог.

Он объяснил, что особую опасность переедание арбуза представляет для людей с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с почками, так как ягода содержит слишком много воды.

Гинзбург советует есть арбуз небольшими порциями и с перерывом. "Например, ломтик – на прием пищи, на другой прием пищи – еще ломтик. Съедать в конце еды вместо напитка", – подчеркнул эксперт.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова рассказала, в каких количествах можно есть мороженое летом. По мнению эксперта, не стоит злоупотреблять данным продуктом.

"Количество не должно превышать одного шарика. Это 50 граммов в день. Это максимум, что можно съесть. Нежелательно употреблять ежедневно", – заявила Русакова.

Она отметила, что в мороженом содержится слишком много сахара, что негативно влияет на организм в жаркую погоду.

"Мороженое – это сладкий десерт. Пользы от него не так много, как все думают. Все считают, что раз это молочный продукт, то он полезен, но в мороженом много сахара и жира, поэтому злоупотреблять им не стоит. Сахар – это лишние углеводы. Он обезвоживает организм и приводит к нарушению контроля над аппетитом", – считает врач.