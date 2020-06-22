В Роскачестве дали рекомендации по приготовлению низкокалорийной окрошки

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В Роскачестве рассказали, как приготовить диетическую окрошку. Специалисты организации рекомендуют заменить докторскую колбасу на отварное филе курицы или индейки. Об этом сообщает "Мир 24".
Как уточняется, больше всего калорий приходится именно на колбасу. Кроме того, тем, кто следит за своим весом, специалисты порекомендовали выбирать окрошку на кефире с низким процентом жирности. Также можно заправлять окрошку таном, минералкой или разбавлять кефир водой.
Специалисты Роскачества также посоветовали есть окрошку на квасе на обед или ужин, но нежелательно есть это блюдо перед сном из-за содержащегося в мясе тирозина, который может помешать уснуть.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова рассказала Москве 24, как лучше всего питаться в жаркую погоду. Эксперт считает, что в первую очередь необходимо соблюдать питьевой режим. Необходимо употреблять не менее двух литров воды в сутки.
На обед врач советует отдать предпочтение легким супам с добавлением свежей зелени или окрошке на кефире. Она объяснила, что традиционная окрошка на квасе неприемлема в жару, так как современный пенный напиток очень калорийный и содержит большое количество сахара. Она отметила, что при желании кефир можно заменить минеральной водой.
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