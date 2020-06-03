В Москве за апрель вырос "индекс окрошки"

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"Индекс окрошки" в столице за апрель 2020 года вырос на 8 рублей и достиг отметки в 409 рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Для московской семьи из четырех человек в апреле 2020 года затраты на приготовление окрошки... составили 409,1 рубля", – сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

По информации источника, проверяемый вариант блюда включает в себя вареную колбасу, кефир, картофель, свежие огурцы, яйца, сметану и соль.

Выяснилось, что за год особенно подорожали сметана и вареная колбаса. На этих продуктах сказался рост стоимости производства и ослабление рубля. В то же время овощи оказались доступнее – потребность в картофеле закрыл урожай прошлого года, а огурцы подешевели за счет роста урожая круглогодичных хозяйств.

Исходя из проведенного анализа, эксперты сделали вывод, что с 2019 года "индекс окрошки" вырос на 2,1 процента. В пресс-службе Главного управления Банка России отметили, что этот показатель ниже отметки об инфляции по России (3,1%) и по Москве (2,5%).

По мнению диетолога Депздрава Антонины Стародубовой, для окрошки имеет смысл заменить колбасу нежирным мясом птицы или рыбы. В подобных продуктах нет значительного числа соли и насыщенных жиров.

