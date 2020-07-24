Бахчевые развалы начнут работать в столице 3 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве бахчевые развалы начнут работать 3 августа, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Бахчевые развалы в этом году откроются 3 августа, как и всегда", – приводит его слова РИА Новости.

В прошлом году в столице работало около 230 бахчевых развалов.

Накануне специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова рассказала, что арбузы и дыни лучше не покупать до августа. Она добавила, что приобретением арбузов и дынь лучше заниматься в проверенных местах. К ним относятся специально оборудованные точки продажи, магазины или рынки. Кроме того, Чердакова посоветовала обратить внимание, не лежат ли арбузы и дыни на земле и на полу.

Она отметила, что зрелый арбуз должен иметь блестящую поверхность с ярко выраженным рисунком коры. Кроме того, его отличает усохший усик и плодоножка.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург дал рекомендации по употреблению арбузов. Он отметил, что россияне часто злоупотребляют этой ягодой. В частности, Гинзбург посоветовал есть арбуз небольшими порциями и с перерывом.