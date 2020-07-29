Гипоаллергенный арбуз выведен астраханскими селекционерами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Астраханским селекционерам удалось вывести белый гипоаллергенный арбуз, на разработку ушло почти 15 лет. Теперь новый сорт проходит государственную проверку, сообщает "Мир 24".

Планируется, что найти на прилавках такой сорт можно будет уже в следующем году. При этом научные специалисты сделали все, чтобы арбуз сохранил свои вкусовые качества, став еще более полезным.

"Можно сказать, что мы пришли к истокам. Арбуз изначально был диким, белого или желтого цвета", – заявил директор селекционно-семенноводческого предприятия Артем Соколов.

Отмечается, что арбузы опыляли вручную. В общей сложности ученые проверили свыше 1000 образцов.

В результате белый арбуз получился гипоаллергенным, так как в нем отсутствуют природные красители, делающие плод ярко-красным.

Ранее врачи рассказали об опасности дыни и арбуза. Врач-диетолог Ольга Григорьян сообщила, что чрезмерное употребления арбузов грозит прибавкой в весе.