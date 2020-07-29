Врачи рассказали об опасности дыни и арбуза

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", что дыня противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и детям до двух лет. Она пояснила, что этот продукт может вызывать в заполненном желудке брожение и расстройство, поэтому даже здоровым людям не стоит есть его в конце приема пищи.

Также от дыни лучше отказаться диабетикам. Соломатина добавила, что важно уметь выбирать этот овощ, иначе есть вероятность купить дыню с нитратами. Врач отметила, что качественные овощи имеют правильную форму, гладкую поверхность без вкраплений и зеленых пятен. Зрелые дыни можно отличить по сухому хвостику.

При этом Соломатина указала, что дыня восстанавливает организм после интоксикаций, укрепляет сердце, кости, зубы, волосы и ногти, расширяет сосуды. В то же время врач-диетолог Ольга Григорьян в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала, что чрезмерное употребления арбузов грозит прибавкой в весе.

Специалист подчеркнула, что это возможно в том случае, если есть в день более 1,5 килограмма арбуза. За один прием пищи можно употреблять не более 300 граммов. Врач заключила, что с осторожностью стоит есть ягоду людям с атеросклерозом, диабетом и аллергическими заболеваниями.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее сообщил, что в Москве бахчевые развалы начнут работать 3 августа. В прошлом году в столице работало около 230 бахчевых развалов. В инспекции по качеству питания напомнили, что приобретением арбузов и дынь лучше заниматься в проверенных местах.