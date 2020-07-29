В Москве заработала горячая линия по вопросам качества овощей и фруктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Горячая линия по вопросам безопасности и качества фруктов, ягод и овощей начнет работать с 29 июля по 12 августа, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве.

Специалисты расскажут горожанам о требованиях к реализации товара, о маркировке, проконсультируют на тему правильного выбора ягод, овощей и фруктов.

Ранее сообщалось, что в России замечено снижение цен на фрукты и ягоды на 10-20%. По словам экспертов, такая тенденция может быть вызвана ростом поставок из-за рубежа.