В России стоимость фруктов снизилась на 10-20% – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России замечено снижение цен на фрукты и ягоды на 10-20%, сообщает газета "Известия". По словам экспертов, такая тенденция может быть вызвана ростом поставок из-за рубежа.
В пресс-службе "Ашана" отметили повышенный спрос на фрукты и ягоды относительно прошлогоднего сезона. К примеру, продажи вишни, клубники, малины, ежевики в магазинах выросли на 50%, а дынь и арбузов – на 70%.
В "Утконосе онлайн" рассказали, что лидерами по продажам этим летом стали абрикосы, клубника, черешня, голубика и персики. Цены на черешню снизились в среднем на 14% по сравнению с прошлым годом. Динамику продаж в компании связывают с трендом на здоровое питание и снижением цен на полке
"Сегодня здоровое питание набирает популярность, а оно включает в себя овощи, фрукты и ягоды. Также росту покупок и потребления способствует снижение цены на полке, которая сократилась вслед за уменьшением стоимости продукции у поставщиков", – рассказали в компании.
Как рассказали в пресс-службе Минсельхоза, на 21 июля производство плодов и ягод в стране составило 18,9 тысячи тонн, это на 24,1% меньше прошлогоднего показателя. По их прогнозам, в этом году урожай будет сопоставим со средним показателем.
Ранее москвичам рассказали, когда лучше покупать арбузы и дыни. Бахчевые культуры можно приобрести в магазинах на протяжении всего года. Однако, по словам экспертов, лучше их покупать именно в августе, когда у них наступает сезон.
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