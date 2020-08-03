Бахчевые развалы открылись в столице

Бахчевые развалы начали работу в Москве с понедельника
В разных частях столицы заработали 240 бахчевых развалов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Больше всего торговых точек в этом году появилось в Южном и Юго-Восточном административных округах столицы – более 40 бахчевых развалов. Все торговые точки оформлены в едином стиле, который был утвержден в 2015 году.
На площадках установлены стенды с опубликованным режимом работы и ценами на товары, также на нем размещены сертификаты на продукцию и жалобная книга. Продавцов допустили к работе только при наличии медицинской книжки.
Ранее в инспекции по качеству питания посоветовали при выборе арбуза обращать на его вид, чтобы он имел блестящую поверхность с ярко выраженным рисунком коры. Специалисты отметили, что зрелый арбуз при ударе ладонью должен вибрировать, а при ударе согнутым пальцем – издавать умеренно глухой звук.
До этого врач-диетолог Ольга Григорьян рассказала, что чрезмерное употребление арбузов грозит прибавкой в весе. Специалист подчеркнула, что это возможно в том случае, если есть в день более 1,5 килограмма арбуза. Врач подчеркнула, что с осторожностью стоит есть ягоду людям с атеросклерозом, диабетом и аллергическими заболеваниями.
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