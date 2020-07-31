В РФ снизилась доля семей, которые имеют компьютер

13:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России на 4% снизилась доля семей, которые владеют компьютером. Если два года назад она составляла 72,4%, то в прошлом году этот показатель сократился до 69,4%. Об этом сообщает News.ru.
Как отмечается, это может быть связано с тем, что многие граждане переходят на планшеты и телефоны. Россияне начали предпочитать портативные устройства, которые удобны в использовании, заявил ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.
Согласно данным Росстата, самая высокая доля семей, у которых есть компьютер, зафиксирована в ЯНАО. Там ПК пользуются в 92% домашних хозяйств. Второе место занимает Чукотка (92%), на третьем месте расположилась Москва (85%).
Самая низкая доля семей, у которых есть компьютер, в 2019 году наблюдалась в Тыве, Северной Осетии – Алании и Калмыкии, говорится в материале.
Специалисты Роскачества ранее рассказали, как снизить ущерб для здоровья, работая с компьютером. По словам экспертов, тело человека еще не адаптировалось к специфике информационной эпохи, а постоянное использование компьютера и смартфона чревато стрессом для организма. Может развиться стойкая близорукость, появятся проблемы с аккомодацией зрения. В Роскачестве подчеркнули, что особое внимание нужно уделять осанке. Спина должна слегка опираться на спинку стула, а корпус тела – располагаться на расстоянии 20 сантиметров от клавиатуры.
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