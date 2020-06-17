Роскачество объяснило опасность умных гаджетов

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Роскачество рекомендует не подключать к одной сети Wi-Fi умные устройства и ПК, а также не обсуждать конфиденциальные темы в комнате, где установлена умная колонка. Об этом говорится на сайте организации.

По мнению экспертов, для защиты умного дома стоит обеспечить безопасность своего жилища в целом, в том числе установить на компьютер и телефон антивирус для блокировки вредоносного программного обеспечения. Для защиты сети Wi-Fi специалисты советуют использовать маршрутизатор VPN или защитное приложение с тем же функционалом.

При этом они призывают не подключаться к незащищенным общедоступным сетям Wi-Fi. Идеальный вариант, считают в Роскачестве, – использовать более одного маршрутизатора, чтобы устройства IoT находились в сети, отличной от сети основного ПК.

Эксперты также рекомендуют использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию (2FA) и анализировать запросы приложений на доступ к личной информации. Кроме того, они напомнили о необходимости регулярно обновлять программные приложения всех устройств.

При использовании умной колонки специалисты считают необходимым отказаться от обмена с производителем записями, используемыми для улучшения обслуживания, и отключить "персонализированные результаты поиска". Помимо этого, они советуют отключить неиспользуемые устройства и не обсуждать конфиденциальные темы в присутствии умной колонки. По словам экспертов, стоит включить уведомления по электронной почте, чтобы следить за попытками несанкционированного доступа.

Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко ранее тоже призывал уделить внимание умным колонкам. Он подчеркнул, что у устройств бывают неочевидные скрытые функции.

Звуки в помещении благодаря такой колонке могут быть записаны, добавил Токаренко. В качестве возможного применения персональных данных он назвал рекламу, слежку спецслужб и непосредственно преступления.