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Технологии

09:31

Эксперт рассказал о потенциальной опасности "умных колонок"

технологии безопасность

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Новая технология "умных колонок" становится все более популярной, однако производителям необходимо больше внимания уделять безопасности устройств. Об этом рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопаности Александр Токаренко в эфире радио Sputnik.

Ранее в СМИ сообщалось, что колонки периодически записывали звуки в помещении без ведома хозяина устройства.

"Все звуки в помещении могут быть записаны. Про эту функцию вспоминают очень редко, но она есть. Поэтому любая "умная" вещь будет следить за тем, кто ей пользуется, если это заложено программой", – заявил Токаренко.

Он подчеркнул, что у устройств могут быть неочевидные скрытые функции. Кроме того, даже специальная кнопка для отключения "умной колонки" может оставлять злоумышленникам простор для действий.

В качестве возможного применения персональных данных Александр Токаренко назвал рекламу, слежку спецслужб и непосредственно преступления.

Ранее специалисты Роскачества изучили "умные колонки" и переносные динамики для воспроизведения музыки. Эксперты проверили 17 устройств и заявили о значительном разбросе оценок, который основан на варьирующихся показателях тестов.

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