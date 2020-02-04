Роскачество оценило портативные колонки

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Фото: depositphotos/hurricanehank
Специалисты Роскачества установили, что домашние колонки превосходят переносные устройства по качеству звука. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе исследования были изучены 17 колонок (12 беспроводных устройств и пять проводных). Таким образом специалисты указывают, что со временем производители устройств все чаще переходят на портативные девайсы из-за доступности прослушивания музыки в любом месте.
В ведомстве отметили, что при выборе колонки для дома следует ориентироваться на качество звука, поскольку исследование показало, что именно это качество остается лидирующим в домашних колонках по сравнению с переносными.
"Разброс оценок за качество звука в портативных колонках говорит и о том, что производители могут жертвовать этим параметром ради более доступной цены, размера, ударостойкости, заряда аккумулятора и дизайна", – говорится в сообщении.
Эксперты также в ходе своего исследования испытали "умные" колонки с голосовым помощником. Такие устройства могут с помощью команд найти необходимую информацию в интернете, реагировать на голоса владельцев устройства и служить будильником. Такие колонки интегрированы с музыкальными стриминг-сервисами и позволяют объединить несколько устройств в одну систему.
Тем временем специалисты отметили, что производителям и разработчикам таких устройств предстоит еще решить ряд вопросов, чтобы сделать "умные" колонки удобными и безопасными для меломанов.
Ранее аналитики объяснили, почему планшеты становятся менее популярны у жителей России. Люди все чаще отдают предпочтение смартфонами с большой диагональю экрана, и из-за этого им не нужно два разных устройства.
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