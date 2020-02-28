Эксперт рассказала о внедрении виртуальной реальности в повседневную жизнь

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Основатель и координатор проекта "RuGenerations – российская школа теории поколений" Евгения Шамис рассказала о внедрении виртуальной реальности в повседневную жизнь человека. Своими мыслями она поделилась в эфире радио Sputnik.

Она рассказала, что шлемы виртуальной реальности (VR) знакомы и применяются не только любителями компьютерных игр, но и специалистами в области медицины, инженерами и другими работниками.

Однако Шамис добавила, что зачастую удобная на первый взгляд вещь вредит человечеству. Так, по ее словам, от пребывания в виртуальной реальности человек может испытывать головокружение и временную потерю ориентации в пространстве. Это объясняется тем, что в VR-шлеме люди видят одно, а тело чувствует совершенно другое.

Считается, что особо трудно пребывание в виртуальной реальности дается людям старших поколений. Однако основатель проекта пояснила, что сложность осознания и пребывания в таком пространстве связана вовсе не с возрастом, а с полученным опытом в детстве.

"Поколение миллениума, то есть те, кто родился с 1985 по 2002 год, сначала столкнулось с играми на приставках, потом освоило компьютерные игры. У них был опыт взаимодействия с технологиями и им легче осваивать VR. Если говорить про поколение Z (рожденные в 2003 году и позже. – Прим. ред.), то у них способности адаптироваться к новым технологиям будут проявляться еще лучше", – пояснила эксперт.

Она добавила, что трудности в освоении новых технологий испытывают в той или иной степени все. Шамис выразила уверенность, что представители других поколений могут с легкостью освоить любые технологии, уточнив, что главное в этом деле выработанная привычка.

Ранее член Ассоциации руководителей служб информационной безопаности Александр Токаренко рассказал о потенциальной опасности "умных колонок". Он подчеркнул, что у устройств могут быть неочевидные скрытые функции. Кроме того, даже специальная кнопка для отключения "умной колонки" может оставлять злоумышленникам простор для действий.

В качестве возможного применения персональных данных Токаренко назвал рекламу, слежку спецслужб и непосредственно преступления.

