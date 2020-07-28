В Роскачестве рассказали, как снизить ущерб для здоровья при работе на компьютере

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Специалисты Роскачества рассказали, как снизить ущерб для здоровья, работая с компьютером, сообщает РИА Новости.
По словам экспертов, тело человека еще не адаптировалось к специфике информационной эпохи, а постоянное использование компьютера и смартфона чревато стрессом для организма. Может развиться стойкая близорукость, появятся проблемы с аккомодацией зрения.
"Для рабочего места необходимо организовать правильное освещение, которое должно падать слева. Также нужно не забывать моргать. Монитор должен располагаться на расстоянии вытянутой руки от глаз. При работе с компьютером каждые 15-20 минут отводите глаза от монитора, и 5-10 секунд смотрите в окно или на отдаленные объекты. Устраивать себе 15-минутный отдых каждый час", – рассказали специалисты.
В Роскачестве добавили, что особое внимание нужно уделять осанке. Спина должна слегка опираться на спинку стула, а корпус тела располагаться на расстоянии 20 сантиметров от клавиатуры.
Ранее Роскачество составило рейтинг бюджетных смартфонов. Средний чек покупки смартфона в I квартале 2020 года снизился на 23% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил чуть более 18 тысяч рублей.
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