Роскачество составило рейтинг бюджетных смартфонов

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Средний чек покупки смартфона в I квартале 2020 года снизился на 23% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил чуть более 18 тысяч рублей, следует из данных Роскачества.

Гендиректор Price.ru Елена Суховей отмечает, что новинки все больше уступают проверенным моделям, которые дешевеют с каждым годом. Эксперты Роскачаства полагают, что в случае удорожания гаджетов к концу года на 10–15% потребительский спрос сместится в сторону еще более бюджетных брендов.

На фоне пандемии коронавируса 42,6% опрошенных Роскачеством респондентов отложили покупку новых гаджетов и бытовых приборов на потом, 25% опрошенных стали смотреть на соотношение цены и качества.

Роскачество составило рейтинг новых моделей смартфонов до 20 тысяч рублей. На первом месте оказался телефон Xiaomi Redmi Note 9S 64 GB. В апреле-мае гаджеты от этого производителя обогнали по спросу Samsung – в 1,7 раза, Honor – в 2,7 раза и Apple – в 7,8 раза.

Бренд Realme признан самым быстрорастущим среди бюджетных смартфонов этой весной. Рост потребительского спроса составил более 3,5 тысячи процентов относительно прошлой весны. В российском сегменте интернета смартфоны Realme ищут в два раза меньше, чем гаджеты от Apple, но отставание стремительно сокращается.

Huawei P40 Lite эксперты посчитали сильным конкурентом, но из-за экосистемы Huawei ряд приложений от Google на нем может работать нестабильно. Это относится к Google Maps, WhatsApp и YouTube.

Ранее сообщалось, что в России может подорожать сотовая связь. Рост тарифов может составить от 5 до 15%. Так считают финансовые аналитики. При этом ни один из операторов открыто не говорил о планах повысить стоимость своих услуг.