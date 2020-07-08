Назван лидер по скорости мобильного интернета в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"МегаФон" стал лидером по скорости мобильного интернета в России. Об этом говорится на сайте международной компания Ookla по итогам независимого исследования качества мобильного интернета российских сотовых операторов.

"МегаФон" находится на первом месте в рейтинге с 2017 года. Средняя скорость скачивания в сети "МегаФон" по России составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных – 13,22 Мбит/с, значение ping – 46 мс. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,50 Мбит/с.

При исследовании в 2020 году Ookla проанализировала свыше 2,9 миллиона замеров скорости в сетях всех операторов с января по июнь. Работа данной компании считается наиболее полной и объективной, поскольку замеры проводят сами абоненты всех операторов по всей России, используя приложение Speedtest.

Генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян отметил, что получить награду в условиях пандемии коронавируса особенно приятно. Это связано с тем, что в такое сложное время оператор связи должен был приложить большие усилия по сохранению высокого качества оказания услуг.

"Резко возросшая нагрузка на сеть в результате перехода абонентов на удаленную работу потребовала от нас существенных инвестиций в развитие инфраструктуры. Специалисты компании в режиме онлайн анализировали перераспределение нагрузки, точечно вводили базовые станции в местах нехарактерных значений. Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем мы планировали, в первом полугодии реализовано почти 80% годового плана. Мы рады, что справились и наши абоненты по-прежнему могут рассчитывать на нас и пользоваться самым быстрым интернетом в России", – сказал Вермишян.