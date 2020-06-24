Москвичам рассказали, как настроить автоплатеж на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Электронные услуги и сервисы жилищно-коммунальной сферы на mos.ru постоянно обновляются и совершенствуются для удобства горожан. Так, теперь пользователи могут настроить автоматическую оплату единого платежного документа и Московской городской телефонной сети по выставленным счетам, информирует портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что новая функция доступна в разделе "Мой платеж".

"Благодаря новой функции москвичи смогут без труда контролировать свои счета и быть уверенными в своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Настроить автоплатежи можно на конкретные даты месяца или в день выставления счета", – говорится в сообщении.

При этом подтверждение об оплате будет приходить пользователям на электронную почту и по СМС, добавили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий города.

Как подключить автоплатежи

Для этого необходимо оплатить счет за текущий единый платежный документ или домашний телефон. Все счета можно найти в разделе "Мои платежи" в том случае, если в личном кабинете указаны сведения о квартире. После успешной оплаты портал предложит подключить автоплатеж.

Далее появится окно для настройки параметров автоматического платежа. В нем отобразятся наименования платежа, организации и данные о плательщике. В этом окошке следует указать максимальную сумму счета и день или период списания. При этом частично оплатить услуги по счетам с использованием автоплатежа нельзя.

Уточняется, что автоплатеж можно совершить только с банковской карты. Для настройки данной функции необходимо выбрать ранее сохраненную или указать реквизиты новой карточки.

Квитанция о списании средств по оплате будет доступна в личном кабинете на портале.

Как изменить или удалить автоплатеж

В случае необходимости автоплатеж можно скорректировать. В частности, изменить наименование, максимальную сумму счета, а также день или период оплаты. Для этого следует нажать на название автоплатежа и выбрать необходимую функцию: "Редактировать", "Отключить", "Включить", "Удалить".

Какие еще функции доступны в сервисе "Мои платежи"

Помимо жилищно-коммунальных услуг, в сервисе "Мои платежи" возможно оплатить счета за детский сад, транспортные штрафы, а также практически все государственные и муниципальные услуги, оказываемые в столице. В частности, использование городского телефона, сотовой связи, интернета, такси, телевидения и многое другое.

Ранее были названы самые популярные среди россиян госуслуги в мае и июне. Самым востребованным стал сервис подачи заявления на получение единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет.

