Москвичам рассказали, как настроить автоплатеж на mos.ru

08:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Электронные услуги и сервисы жилищно-коммунальной сферы на mos.ru постоянно обновляются и совершенствуются для удобства горожан. Так, теперь пользователи могут настроить автоматическую оплату единого платежного документа и Московской городской телефонной сети по выставленным счетам, информирует портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что новая функция доступна в разделе "Мой платеж".
"Благодаря новой функции москвичи смогут без труда контролировать свои счета и быть уверенными в своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Настроить автоплатежи можно на конкретные даты месяца или в день выставления счета", – говорится в сообщении.
При этом подтверждение об оплате будет приходить пользователям на электронную почту и по СМС, добавили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий города.
Для этого необходимо оплатить счет за текущий единый платежный документ или домашний телефон. Все счета можно найти в разделе "Мои платежи" в том случае, если в личном кабинете указаны сведения о квартире. После успешной оплаты портал предложит подключить автоплатеж.
Далее появится окно для настройки параметров автоматического платежа. В нем отобразятся наименования платежа, организации и данные о плательщике. В этом окошке следует указать максимальную сумму счета и день или период списания. При этом частично оплатить услуги по счетам с использованием автоплатежа нельзя.
Уточняется, что автоплатеж можно совершить только с банковской карты. Для настройки данной функции необходимо выбрать ранее сохраненную или указать реквизиты новой карточки.
Квитанция о списании средств по оплате будет доступна в личном кабинете на портале.
В случае необходимости автоплатеж можно скорректировать. В частности, изменить наименование, максимальную сумму счета, а также день или период оплаты. Для этого следует нажать на название автоплатежа и выбрать необходимую функцию: "Редактировать", "Отключить", "Включить", "Удалить".
Помимо жилищно-коммунальных услуг, в сервисе "Мои платежи" возможно оплатить счета за детский сад, транспортные штрафы, а также практически все государственные и муниципальные услуги, оказываемые в столице. В частности, использование городского телефона, сотовой связи, интернета, такси, телевидения и многое другое.
Ранее были названы самые популярные среди россиян госуслуги в мае и июне. Самым востребованным стал сервис подачи заявления на получение единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет.
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