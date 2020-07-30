В Роскачестве предупредили о вреде наушников для слуха

09:31
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Длительное прослушивание в наушниках громкой музыки может стать причиной проблем со слухом. Об этом говорится на официальном сайте Роскачества.
В организации обращают внимание, что какими бы характеристиками ни обладали наушники, в ряде случаев при неправильном использовании они могут причинить вред здоровью.
"Резко возросло количество людей, страдающих так называемой нейросенсорной тугоухостью. Одна из причин этого нарушения – прослушивание громкой музыки в наушниках. После кратковременного воздействия звука громкостью более 80 дБ клетки внутреннего уха без проблем восстанавливаются", – предупреждает старший научный сотрудник НИКИО им. Л. И. Свержевского, отохирург Валерий Мищенко.
Врач рассказал, что для снижения рисков испортить слух, надо слушать песни в наушниках не более трех часов в день. При этом, как отмечается, максимум прослушивать композиции рекомендуется не более двух часов подряд, громкость не должна быть максимальной.
"И все же помните: если вы каждый день (по несколько часов) будете слушать в наушниках громкую (более 80 децибел) музыку, есть риск попасть "в страну глухих", – цитирует РИА Новости замруководителя Роскачества Илью Лоевского.
Ранее в Роскачестве рассказали, как снизить ущерб для здоровья при работе на компьютере. Спина должна слегка опираться на спинку стула, а корпус тела – располагаться на расстоянии 20 сантиметров от клавиатуры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: