В Роскачестве предупредили о вреде наушников для слуха

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Длительное прослушивание в наушниках громкой музыки может стать причиной проблем со слухом. Об этом говорится на официальном сайте Роскачества.

В организации обращают внимание, что какими бы характеристиками ни обладали наушники, в ряде случаев при неправильном использовании они могут причинить вред здоровью.

"Резко возросло количество людей, страдающих так называемой нейросенсорной тугоухостью. Одна из причин этого нарушения – прослушивание громкой музыки в наушниках. После кратковременного воздействия звука громкостью более 80 дБ клетки внутреннего уха без проблем восстанавливаются", – предупреждает старший научный сотрудник НИКИО им. Л. И. Свержевского, отохирург Валерий Мищенко.

Врач рассказал, что для снижения рисков испортить слух, надо слушать песни в наушниках не более трех часов в день. При этом, как отмечается, максимум прослушивать композиции рекомендуется не более двух часов подряд, громкость не должна быть максимальной.

"И все же помните: если вы каждый день (по несколько часов) будете слушать в наушниках громкую (более 80 децибел) музыку, есть риск попасть "в страну глухих", – цитирует РИА Новости замруководителя Роскачества Илью Лоевского.

Ранее в Роскачестве рассказали, как снизить ущерб для здоровья при работе на компьютере. Спина должна слегка опираться на спинку стула, а корпус тела – располагаться на расстоянии 20 сантиметров от клавиатуры.