Эксперт рассказал, в каких случаях компьютерная клавиатура опасна для здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал в интервью радио Sputnik, в каких случаях компьютерная клавиатура опасна для здоровья. По его словам, причиной целого ряда кожных заболеваний могут стать микроорганизмы, скапливающиеся на клавишах.

"Если человек долго работает с грязной клавиатурой, а потом трогает глаза, то можно заработать конъюнктивит или что-то серьезнее. Безопаснее работать с сенсорным управлением или голосовым", – рассказал Рябинин.

Специалист напомнил, что обычную клавиатуру необходимо чистить раз в месяц.

"Корпус можно протереть моющим средством, используя специальные салфетки для ухода за техникой или тряпки с небольшим содержанием спирта. Главное – не использовать химикаты, предназначенные для чистки сантехники", – добавил эксперт.

Также при чистке необходимо уделить внимание пространству между клавишами. Для этого подойдут ватные палочки или щетка с мягкой щетиной.

"Почистить клавиатуру внутри можно с помощью специального баллончика со сжатым воздухом. Он поможет выдуть все крошки. А вот ноутбучные клавиатуры лучше разобрать и пропылесосить", – отметил Дмитрий Рябинин.

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