Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
По прогнозам экспертов, годовая инфляция в России в сентябре составит 3,6%, а к концу года ускорится до 3,7%, сообщает РИА Новости.
В Росстате сообщают, что в мае годовая инфляция замедлилась до трех процентов с апрельских 3,1%, но постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом, разогнало ее в июне до 3,2%, а в июле показатель ускорился до 3,4%.
Опрошенные экспорты отмечают, что в начале августа инфляция могла составить 3,4%, а к концу года они ждали ее на уровне 3,8%.
Что касается Центробанка, то в июле прогнозы по инфляции обновились: к концу года регулятор ожидает инфляцию в 3,7–4,2%, а к концу следующего года – 3,5–4%.
Большинство аналитиков считает, что в сентябре заметных колебаний цен не будет. Основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени, будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
Владимир Путин ранее рассказал, что пик вызванных пандемией COVID-19 экономических проблем в РФ уже был пройден. По словам президента России, в 2021 году экономика восстановится.
По словам президента, золотовалютные резервы растут, несмотря на пандемию коронавируса. Ко всему прочему, российский лидер сказал, что в 2020 году уровень инфляции в стране может составить порядка 3,4–3,41%. Спад российской экономики в этом году может составить 5-6%, добавил президент.
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