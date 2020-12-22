В Минздраве посоветовали не совмещать алкоголь со сладостями

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн не рекомендовал за праздничным столом совмещать алкоголь и сладости.
"Нельзя заедать алкоголь конфетами, потому что сахар и алкоголь конкурируют в переработке, в метаболизме организма, и продукты полураспада только задерживаются", – приводит его слова РИА Новости.
По его словам, алкоголь также нельзя совмещать с газированными напитками, так как углекислый газ увеличивает всасывание алкоголя в организм человека.
Также специалист заявил, что не следует долго засиживаться за праздничным столом, поскольку низкая активность усиливает опьянение.
Нарколог также отметил, что не нужно показывать негативный пример детям, демонстрируя им потребление алкоголя.
"Бокал шампанского в новогоднюю ночь – это ритуал, но не повод для пьянки", – сказал Брюн.
Ранее кандидат психологических наук Алексей Мелехин посоветовал перед Новым годом не стараться сделать все дела за один раз. По его словам, большие планы могут привести к усталости и раздражительности.
Специалист подчеркнул, что главной проблемой предновогодней гонки и последующего выгорания является раздражительность и обидчивость. Психолог объяснил, что в такой период нужно разнообразить свою жизнь и сделать вещи, которые раньше казались недопустимыми.
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