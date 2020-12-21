Психолог рассказал, как избежать тревожности перед новогодними праздниками

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Кандидат психологических наук Алексей Мелехин посоветовал перед Новым годом не стараться сделать все дела за один раз. По его словам, большие планы могут привести к усталости и раздражительности, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Каждый год бывает такое состояние – синдром предновогодней тревоги. Он развивается, когда люди начинают все упорядочивать, какие-то планы строить, что нужно доделать, успеть, не забыть. По сути, наступают на грабли приведения всего к определенности. Надо притормозить в своем беге и задать себе вопрос: какие пять вещей сейчас для меня самые главные, какие я хочу успеть сделать до Нового года", – заявил Мелехин.

Специалист подчеркнул, что главной проблемой предновогодней гонки и последующего выгорания является раздражительность и обидчивость. Психолог объяснил, что в такой период нужно разнообразить свою жизнь и сделать вещи, которые раньше казались недопустимыми.

"Например, если надоели эти ежегодные салаты, постоянные попытки развеселить детей, закупка подарков, чтобы всем угодить, можно этого не делать. Вполне возможно всем дать деньги, чтобы они купили себе сами то, что им действительно хочется, и, например, устроить пикник на полу", – подчеркнул психолог.

Мелехин также рекомендовал позволить членам семьи самим решать, как они хотят провести Новый год. Он подчеркнул, что стандартные установки могут только спровоцировать выгорание и испортить настроение.

"Чтобы не было срыва, надо каждому дать свое поле, чтобы каждый делал то, что хочет. Это может быть все что угодно, как раньше не делали, но хочется попробовать. Главное, чтобы не по старым рельсам отмечать праздник. Например, это могут быть иные блюда или вообще отказ от них, иные передачи и фильмы, иные запахи, иное буквально все", – отметил психолог.

По его словам, также не стоит подводить итоги уходящего года. Специалист подчеркнул, что оценочные действия могут стать причиной дополнительных стрессов и морального напряжения.

Ранее кандидат психологических наук Юлия Кочетова посоветовала одиноким людям отпраздновать Новый год в интернете. Она подчеркнула, что в социальных сетях можно добавиться в группу или сообщество, участники которых ищут пару для совместной встречи Нового года.

Преподаватель кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой МГППУ Мария Климакова, в свою очередь, посоветовала не расстраиваться, если вдруг в Новый год не найдется компании. Она напомнила, что во всем мире живут семь миллиардов человек, многие из которых также встретят праздник одни.

