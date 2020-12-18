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Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые, сообщает РИА Новости.
По словам специалистов, даже ни в чем не нуждающиеся люди хотят найти под елкой не вещь, подтверждающую их статус, а калейдоскоп из детства, конструктор LEGO или портативный PSP.
Практикующий семейный психолог, член Европейской ассоциации психотерапии (EAP) и Профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Обухова отметила, что подарок – это способ порадовать себя и близких людей. По ее словам, на фоне пандемии они становятся терапевтическими.
По мнению психолога Ирины Лариной, терапевтический эффект имеет не содержание подарка, а его форма. Она заметила, что многие люди в душе остаются детьми, несмотря на возраст, поэтому важно создать ощущение зимней сказки.
"Чем старше мы становимся, тем больше нам не хватает ощущения праздника, сюрпризов, как было в детстве, когда мы бежали к елке, чтобы быстрее увидеть подарки от Деда Мороза и распаковать их", – заявила она.
Ларина отметила, что желания людей по новогодним подаркам могут быть разными, поэтому не всегда можно выбрать правильный презент для близких людей. В таком случае, по ее мнению, поможет интересная подарочная упаковка и празднично украшенная квартира.
В связи с пандемией COVID-19 в этом году список самых популярных и востребованных подарков на Новый год пополнили лекарства и асептические средства, рассказал член совета Гильдии маркетологов Николас Коро. По его словам, люди готовы с удовольствием принимать в подарок и дарить подобные средства.
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