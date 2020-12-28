Диетологи рассказали, как избежать переедания в Новый год

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Диетолог Юлия Хохолкова рассказала, что застолье в Новый год следует планировать заранее. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, нужно формировать меню из диетических блюд, а также отказаться от соусов, соли и сахара. Так, колбасу и ветчину можно заменить вареным говяжьим языком.

Специалисты рекомендуют отказаться от голодания перед застольем. Человек, который давно не ел, может сам не заметить, как съел слишком много блюд.

Проверить организм на голод просто, считает диетолог Андрей Невский. Надо выпить стакан воды, который либо утолит жажду, либо притупит голод, и человек тем самым не переест.

По мнению эксперта, уже непосредственно в момент застолья не стоит сразу набрасываться на еду. Лучше всего будет насладиться видом еды, а также медленно жевать, переключая внимание.

Диетологи также объяснили, что следует пить за новогодним столом. Так как сладкие напитки и алкоголь разжигают аппетит, следует ограничить их употребление. В случае со спиртным достаточно будет бокала игристого и сухого вина.

Если переедания все же не удалось избежать, то на следующий день после застолья необходимо организовать разгрузочный день. Винить себя и расстраиваться, считает Хохолкова, точно не следует.

Косметолог Александра Гонт ранее рассказала, какие процедуры уместны для подготовки к празднованию Нового года. По мнению эксперта, следует обратить внимание на маски и соответствующий уход до и после применения.

