Косметолог перечислила процедуры, которые помогут "омолодиться" к Новому году

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Перед Новым годом рекомендуется уделить время на так называемые лакирующие процедуры – действия, кратковременно освежающие и омолаживающие кожу. Об этом заявила врач-косметолог Александра Гонт, сообщает News.ru.

По словам специалиста, следует воспользоваться легкими пилингами и питающими масками. Кроме того, уместны омолаживающие массажи и физиотерапия.

"Есть большое количество различных масок, которые я бы очень рекомендовала. Это могут быть изделия из нетканого полотна, пропитанные всякими составами. Их эффект будет очень выраженный, но продлится всего два-три дня", – рассказала Гонт.

Она отметила, что лучше всего ориентироваться на более дорогой сегмент, поскольку качество ингредиентов будет выше. Наносить маску следует после пилинга или скраба, а затем рекомендуется закрепить результат сывороткой с витамином С и кремом.

Кроме того, за несколько дней до праздника можно пересмотреть рацион. Отказаться рекомендуется от сахара и алкоголя, которые провоцируют проблемы с кожей, в том числе на лице. А положительно на эпидермис влияют рыба, морепродукты, овощи и фрукты, добавила эксперт.

Ученые ранее рассказали, как не набрать вес в новогодние праздники. Специалисты призвали добавить в меню белковую пищу, что позволит не только избежать набора веса, но и восполнить дефицит серотонина, гормона счастья.

