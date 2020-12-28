Россиянам объяснили, как распознать "домушника" в костюме курьера

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Генеральный директор компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков объяснил, как распознать "домушника" в костюме курьера.

Специалист отметил, что приобрести форму можно в Сети, к тому же сам по себе образ работников некоторых служб доставки достаточно известен.

"Соседи или жильцы подъезда пускают курьера без лишних вопросов, консьерж тоже открывает дверь курьеру, который спешит поскорее доставить заказ. В дальнейшем вор просто выбирает квартиру, в которой никого нет, и делает свое дело", – приводит слова эксперта РИА Новости.

По словам эксперта, защитить себя и чужое имущество можно в том случае, если начать задавать курьеру наводящие вопросы. Если сотрудник службы доставки настоящий, он должен знать номер квартиры клиента или код домофона.

Цыбаков призвал не открывать дверь, если не ждете доставку. Если человек все-таки не глядя открыл дверь и понял, что перед ним вор, то нужно срочно вызывать помощь – следует нажать тревожную кнопку, если квартира находится под охраной, или позвонить в полицию.

Кроме того, можно попробовать дать вору понять, что в квартире есть много людей, например, включив видеоролик на телефоне. Если злоумышленник уже попал в квартиру, следует укрыться в одной из комнат, забаррикадировав дверь, и позвать помощь.

Ранее в Росгвардии рассказали, как уберечь квартиру от воров в Новый год. Специалисты ведомства предложили установить защитную сигнализацию или воспользоваться помощью соседей, чтобы создать эффект присутствия в покинутой квартире.

