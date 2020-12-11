Мужчина с ножом ограбил салон красоты на западе Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вооруженное ограбление салона красоты произошло на западе Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как передает Агентство "Москва", инцидент произошел на улице Большая Филевская. Ограбление совершил вооруженный ножом мужчина.

"Ворвался мужчина, облаченный в черное трико. Под угрозой ножа он похитил машинку для стрижки волос", – рассказал источник.

После совершенного преступления злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

В данный момент полицейские ведут розыск преступника. Выясняются мотивы и обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве девушку ограбил интернет-знакомый с приятелем. Против молодых людей возбудили уголовное дело о грабеже.