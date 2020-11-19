В Москве девушку ограбил интернет-знакомый с приятелем

14:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции задержали в столице двух подозреваемых в ограблении девушки, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу, с заявлением о краже к правоохранителям обратилась 21-летняя приезжая. Она рассказала, что в квартиру на Петроверигском переулке пригласила молодого человека, с которым познакомилась в интернете.
"В квартиру, в которой временно проживает потерпевшая, мужчина зашел вместе с приятелем и начал угрожать своей новой знакомой. Подозреваемые похитили мобильный телефон, банковскую карту и скрылись. Общая сумма материального ущерба составила 350 тысяч рублей", – рассказали в полиции.
Правоохранителями были задержаны двое приезжих 22 и 23 лет, против которых возбудили дело о грабеже. Сейчас они находятся под домашним арестом.
Ранее полиция Москвы задержала двух женщин, подозреваемых в ограблении 85-летней пенсионерки. Они представились сотрудницами соцслужбы и сообщили о якобы начавшейся денежной реформе и предложили заменить купюры.
"Московский патруль": в Ногинске задержали подозреваемого в грабеже
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