Лжесоцработниц задержали в Москве за ограбление пенсионерки

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по г. Москве

Полиция Москвы задержала двух женщин, подозреваемых в ограблении 85-летней пенсионерки. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МВД по столице.

Москвичка обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что к ней домой пришли две незнакомки, которые представились сотрудницами соцслужбы. Девушки сообщили о якобы начавшейся денежной реформе и предложили заменить купюры.

Когда пенсионерка достала свои сбережения в размере 55 тысяч рублей, незнакомки выхватили деньги и ушли.

Как рассказала замначальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь, подозреваемых в преступлении удалось задержать на выезде из Москвы.

"Ими оказались две приезжие женщины в возрасте 35 и 37 лет, у которых обнаружено и изъято похищенное. Злоумышленницы передвигались на автомобиле такси, водитель которого не знала о совершенном противоправном деянии", – заявила представитель ведомства.

Против девушек возбудили уголовное дело о грабеже. Их проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее в октябре злоумышленник украл у московской пенсионерки более 2 миллионов рублей. Преступником оказался 22-летний безработный молодой человек.

