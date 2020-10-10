Злоумышленник украл у московской пенсионерки более 2 млн руб

Из квартиры пенсионерки на северо-востоке столицы злоумышленник похитил 20 тысяч долларов и 500 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

"Неизвестный свободно попал в жилье женщины и украл у нее денежные средства и скрылся", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже дорогих сумок у жительницы столицы. Им оказался 22-летний безработный.

Также сообщалось о неизвестных, которые украли украшения из квартиры пенсионерки в центре Москвы. Общая сумма материального ущерба составила 900 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере".