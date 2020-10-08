Неизвестные совершили квартирный разбой на юге Москвы

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Неизвестные ограбили квартиру на юге столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД РФ.

В ведомстве отметили, что 7 октября в службу "02" поступила информация о разбое в квартире в жилом доме по улице Большой Тульской.

Сообщается, что неизвестные похитили 5 тысяч рублей из квартиры. При этом они угрожали жителю предметом, похожим на пистолет. В связи с инцидентом сотрудниками МВД была инициирована проверка.

Ранее в центре Москвы напали на интим-магазин. Сообщалось, что неизвестный в медицинской маске зашел в магазин и начал угрожать продавцу. Он похитил 39,3 тысячи рублей.

До этого на севере столицы произошел конфликт между двумя мужчинами. В ходе ссоры один из них выстрелил из травматического оружия в другого. Пострадавшего доставили в больницу.