Неизвестные совершили квартирный разбой на юге Москвы

08 октября, 20:37
Фото: depositphotos/olga_simonova_ph
Неизвестные ограбили квартиру на юге столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД РФ.
В ведомстве отметили, что 7 октября в службу "02" поступила информация о разбое в квартире в жилом доме по улице Большой Тульской.
Сообщается, что неизвестные похитили 5 тысяч рублей из квартиры. При этом они угрожали жителю предметом, похожим на пистолет. В связи с инцидентом сотрудниками МВД была инициирована проверка.
Ранее в центре Москвы напали на интим-магазин. Сообщалось, что неизвестный в медицинской маске зашел в магазин и начал угрожать продавцу. Он похитил 39,3 тысячи рублей.
До этого на севере столицы произошел конфликт между двумя мужчинами. В ходе ссоры один из них выстрелил из травматического оружия в другого. Пострадавшего доставили в больницу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: