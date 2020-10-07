На северо-востоке Москвы мужчину ранили из травматического оружия

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На северо-востоке столицы мужчина получил ранение из травматического оружия в ходе ссоры. Полиция задержала предполагаемого злоумышленника, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Конфликт произошел между двумя мужчинами в районе 14:00 на Холмогорской улице. Один из них произвел выстрел в своего оппонента предположительно из травматического оружия", – приводит РИА Новости сообщение правоохранителей.

Пострадавшего доставили в больницу. По данному факту организована проверка.

Ранее перестрелка с поножовщиной произошла в центре Москвы. Инцидент случился на улице Гиляровского. Группа неизвестных совершила нападение на двух мужчин. В результате случившегося один из пострадавших был госпитализирован.