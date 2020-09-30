30 сентября, 05:36
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Разбойное нападение на интим-магазин произошло в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По данным городского главка МВД, нападение произошло по адресу площадь Тверская Застава, дом 2, строение 2. Неизвестный в медицинской маске с предметом, похожим на нож, зашел в магазин и начал угрожать продавцу.
"Неизвестный <...> похитил из кассы денежные средства в сумме 39,3 тысячи рублей", – рассказали в пресс-службе ведомства.
По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Разбой". Поиск злоумышленника продолжается.
Ранее полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину на востоке Москвы. Злоумышленник ударил пострадавшую камнем по голове и забрал сумку.
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