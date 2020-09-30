Фото: Москва 24/Александр Авилов

Разбойное нападение на интим-магазин произошло в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным городского главка МВД, нападение произошло по адресу площадь Тверская Застава, дом 2, строение 2. Неизвестный в медицинской маске с предметом, похожим на нож, зашел в магазин и начал угрожать продавцу.

"Неизвестный <...> похитил из кассы денежные средства в сумме 39,3 тысячи рублей", – рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Разбой". Поиск злоумышленника продолжается.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину на востоке Москвы. Злоумышленник ударил пострадавшую камнем по голове и забрал сумку.