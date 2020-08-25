В "Лужниках" мужчина с газовым баллончиком напал на охранника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина брызнул из перцового баллончика в лицо охраннику около стадиона "Лужники", сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в районе дома 24 по улице Лужники. Мужчина применил газовый баллончик в ходе конфликта.

Напавшего задержали, на него составлен протокол о мелком хулиганстве. Пострадавшего с ожогом глаз доставили в больницу.

Полиция проводит доследственную проверку.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в хулиганстве с применением травматического оружия. В результате стрельбы на Большой Грузинской улице телесные повреждения получил 29-летний москвич.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.