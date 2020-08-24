Задержан мужчина, стрелявший в водителя в центре Москвы

Фото: УВД по ЦАО

В Москве задержали подозреваемого в хулиганстве с применением травматического оружия, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее на Большой Грузинской улице произошла стрельба. Телесные повреждения получил 29-летний москвич. С огнестрельным ранением грудной клетки и плеча его госпитализировали.

Подозреваемого задержали по месту жительства на улице Зоологической. Выяснилось, что на проезжей части между водителем и пешеходом произошел конфликт.

Мужчина выстрелил в автомобилиста несколько раз, после чего скрылся. У злоумышленника изъят травматический пистолет, на который имеется официальное разрешение.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.