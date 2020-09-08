Безработный в Новогирееве напал на женщину

09:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичная полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на женщину на востоке города. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Согласно оперативным данным, инцидент произошел в районе дома 28А на Федеративном проспекте. Неизвестный ударил женщину 1986 года рождения камнем по голове и забрал сумку.
С собой у женщины были 400 рублей и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 11,4 тысячи рублей.
"В ходе розыска оперативники на Свободном проспекте задержали неработающего мужчину 1979 года рождения, которого изобличили в совершении данного преступления", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
В отношении подозреваемого в нападении возбуждено уголовное дело. Что касается пострадавшей, то ей потребовалась медицинская помощь.
В минувшие выходные женщина напала на сотрудницу магазина в Ульяновске. Продавщица получила несколько ножевых ранений в разных частях тела.
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