Безработный в Новогирееве напал на женщину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на женщину на востоке города. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно оперативным данным, инцидент произошел в районе дома 28А на Федеративном проспекте. Неизвестный ударил женщину 1986 года рождения камнем по голове и забрал сумку.

С собой у женщины были 400 рублей и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 11,4 тысячи рублей.

"В ходе розыска оперативники на Свободном проспекте задержали неработающего мужчину 1979 года рождения, которого изобличили в совершении данного преступления", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

В отношении подозреваемого в нападении возбуждено уголовное дело. Что касается пострадавшей, то ей потребовалась медицинская помощь.

В минувшие выходные женщина напала на сотрудницу магазина в Ульяновске. Продавщица получила несколько ножевых ранений в разных частях тела.

