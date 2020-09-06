Женщина напала с ножом на сотрудницу магазина в Ульяновске

06 сентября, 19:12
Фото: телеграм канал "Подъём"
Жительница Ульяновска напала с ножом на сотрудницу магазина и нанесла ей множество ранений, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.
Видео с камер наблюдения, на которых женщина заходит в магазин, достает из сумки нож, после чего нападает на сотрудницу супермаркета, разместили в соцсетях.
По версии следствия, инцидент произошел в воскресенье, 6 сентября, на улице Водопроводной. Посетительница нанесла работнице магазина многочисленные удары ножом по различным частям тела, после чего скрылась с места преступления.
Позже напавшую задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Пострадавшую с ранениями госпитализировали.
Ранее в подмосковной Шатуре посетитель кафе в драке убил двоих оппонентов и ножом ранил третьего. Инцидент произошел на улице Большевик.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении задержан мужчина 1980 года рождения. Причины драки устанавливаются.
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